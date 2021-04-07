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    • 07.04.2021 13:07
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    Son dakika: Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Günü'nü kutladı

    Son dakika haberine göre Başkan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının Günü'nü kutladı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı