Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
- Güncel
- 07.04.2021 13:07
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- 07.04.2021 13:07
Son dakika: Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.