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    Heykel belediyeciliğinde yeni dönem: 'li Belediyesi'nden canlı heykel çalışması

    'li belediyeler yine heykel yarışıyla gündemde. CHP'li yönetimindeki Belediyesi, yaptığı son çalışmayla kendisi gibi heykel belediyeciliği yapan rakipleriyle arasındaki farkı ortaya koydu.

    Heykel belediyeciliğinde yeni dönem

    CHP'li belediyeler arasında, heykel yapma konusunda büyük bir yarış var. Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi, yaptığı son çalışmayla rakipleriyle arasındaki farkını ortaya koydu.




    CANLI HEYKELLER SOKAK SOKAK GEZDİ
    Koronavirüs nedeniyle insanların evde fazlasıyla sıkıldığını düşünerek harekete geçen CHP'li Maltepe Belediyesi, canlı heykel gösterileri yapmaya başladı.



    5 GÜN DEVAM ETTİ
    22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Ağustos'ta Maltepe sahilde yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından, "Maltepe Sokak Festivali ile tüm mahallerimizde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün; Çınar, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme mahallerimizde ve Maltepe sahil alanında sizlerle buluştuk." ifadeleriyle paylaşmıştı.



    HEYKELE 17 MİLYON LİRA
    AK Parti, 19 yıllık siyaset döneminde birçok mega projeyi halka kazandırırken, tüm önemli hamleleri eleştiren CHP, millete hizmet için aktarılan paraları heykele yatırdı. CHP'li belediyeler, son iki yılda yaklaşık 17 milyon lirayı heykel yapımına harcadı.
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