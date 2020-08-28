



5 GÜN DEVAM ETTİ

22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Ağustos'ta Maltepe sahilde yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından, "Maltepe Sokak Festivali ile tüm mahallerimizde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün; Çınar, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme mahallerimizde ve Maltepe sahil alanında sizlerle buluştuk." ifadeleriyle paylaşmıştı.