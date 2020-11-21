



"Bu bütçede deprem tedbirleri yok. Bu bütçede deprem yatırımları yok. İstanbul'un en önemli meselesinin deprem tedbirleri olduğu hepimizin malumudur. Son İzmir depremi, kaybedecek bir günümüz bile olmadığını göstermiştir. Deprem konusu bu kadar ciddi olmasına rağmen, peki Sayın Başkan 500 günde ne yapmış? Sadece çalıştay yapmış ve bolca vaatlerde bulunmuş. Sayın Başkan her yerde 'Deprem tehdittir' diyor. Geçenlerde bir gazeteye verdiği röportajda özetle; 'Bilim kurullarımızla birlikte hareket ediyoruz, çalışmalarımızı tamamlıyoruz, hızlı tarama yöntemini bilim kurulumuzla gerçekleştiriyoruz, yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yapıyoruz' demiş. Peki icraat nerede? Deprem İstanbul için tartışmasız en hayati konudur. Bunu sayın Başkan da defalarca vurgulamıştır ama sadece konuşmuştur, bunun dışında hiçbir icraatları yok. Sayın Başkan'a ve CHP yönetimine göreve geldikleri günden bu yana kaç tane deprem odaklı konut yenilediklerini sormak istiyorum: Kaç adet kentsel dönüşüm projesi yaptılar? Var mı bir rakam? Yok. Kaç tane riskli binayı yıkıp yenilediniz? Sıfır. İşte İstanbul için gerçek felaket budur."

"AK PARTİ'NİN DEPREM BÜTÇESİ CHP'NİN 6 KATIYDI"

İmamoğlu'nun iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 düşürdüğünü, AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesinin, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katı olduğunu hatırlatan Göksu, "Günlerce ve aylarca bilimsel toplantılar yapsanız da sonuç değişmeyecektir: Depremden korunmanın birinci şartı, binalarımızı yenilemektir. Bu da kentsel dönüşüm projesi demektir. Hâl böyleyken sayın Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde; yani bizim zamanımızda 1 milyar TL olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon 119 bin 500 TL'ye düşürülmüştür. Yani AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesi, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katıydı" diye konuştu.