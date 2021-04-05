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    • 06.04.2021 09:25
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    Başkan Erdoğan "" açıklaması: O subaya olumlu bakmadık, bakmayız

    Komutanı Tuğamiral hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında idari bir soruşturmayı başlatmıştır. kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır." dedi.

    Başkan Erdoğan sarıklı amiral açıklaması
    Başkan , 'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

    Erdoğan, sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Komutanı Tuğamiral hakkında şu ifadeleri kullandı;

    "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ ÜZERİNE MUTLAKA DÜŞENİ YAPACAKTIR"

    "Cübbeleriyle brifinglere iştirak eden yargı mensuplarını demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştir. Üniformalarıyla milli iradeyi çiğneyen askerlerin yaptıklarını demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştir. TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları içine çekmeyi taşıyanlar da sinsi gayeler taşıyor."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan "sarıklı amiral" açıklaması: O subaya olumlu bakmadık, bakmayız