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    • 05.04.2021 22:22
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ile kritik görüşme

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile görüştü. Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAMDAN PAYLAŞTI
    Eroğan konuya ilişkin Telegram'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldık ve bölgesel meseleleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani ile kritik görüşme