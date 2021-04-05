Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAMDAN PAYLAŞTI

Eroğan konuya ilişkin Telegram'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldık ve bölgesel meseleleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.