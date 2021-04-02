SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.



ÖRGÜT MENSUPLARININ SAYISI 40'A ULAŞTI

Örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.





Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 40'a ulaştı.











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