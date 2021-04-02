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    • 02.04.2021 18:27
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    Terörden arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı 'da yakalandı!

    Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı yakalandı. "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan terörist, 'den yurda girmek isterken 'da yakalandı.

    DEAŞ'ın kadın bombacısı paketlendi!

    Terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı ve "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan terörist, 'den yurda girmek isterken 'da paketlendi.

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    PKK KAMPINDAN KAÇTI
    DEAŞ'a 2015 yılının ekim ayında katılan, hakkında "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan kadın terörist H.T.O., PKK/PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke kampından kaçtı.

    TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI
    Şanlıurfa'nın ilçesindeki sınır hattından illegal yollarla 'ye geçmeye çalışan terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

    Terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Terörden arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı Şanlıurfa'da yakalandı!