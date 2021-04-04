HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 5 Nisan Mart hava nasıl olacak?



YÜZDE 67'Yİ GEÇTİ

Haftanın ilk iş gününde sağanak yağışın da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.50 itibariyle yüzde 67'yi geçti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.