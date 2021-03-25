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    • 25.03.2021 23:16
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    PKK'lı teröristlerin inlerinde, İHA ve SİHA'lara av olmamak için kullandıkları teneke şapkaları ele geçirildi

    'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. ‘’ Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    PKK'lı teröristler İHA ve SİHA'lardan korunmak için...

    Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren- 4 Operasyonu icra edildiği bildirildi.

    Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

    Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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    Haberler Güncel PKK'lı teröristlerin inlerinde, İHA ve SİHA'lara av olmamak için kullandıkları teneke şapkaları ele geçirildi