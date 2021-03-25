PKK'lı teröristlerin inlerinde, İHA ve SİHA'lara av olmamak için kullandıkları teneke şapkaları ele geçirildi

Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.