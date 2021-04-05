SON DAKİKA: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi: Lojman ve koruma hakları iptal edildi! Hesap verecekler





İşte o açıklamalardan satır başları;



DARBE VE VESAYET İMALARINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!

Amaç çok açık biz 15 Temmuz'u yeni yaşadık sayılır üzerinden 5 yıl bile geçmedi. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi bu süreçte yine milletimizin ortaya koyduğu destansı direniş toplumsal hafızamızda çok canlı siyasal hafızamız bu konuda dipdiri. Böyle bir ortamda düşünün 104 emekli amiral bir araya geliyor. İsimlerinin önüne özellikle amiral yazıyorlar ve bildiri yayınlıyorlar. Bu kirli organizasyonda hemen 5. kol faaliyeti sürdüren gayrimilli medya unsurları tarafından haberleştiriliyor.

Baktığınızda bu antidemokratik bir bildiri ve bunun ima ettiği anlamı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu bildiri açık net söyleyelim eski vesayet alışkanlığıyla milli iradeye ve onun seçilmiş meşru temsilcilerine parmak sallamaktan başka hiçbir anlam taşımıyor.





Bu girişim hadsiz bir bildiriyle milletimizin hafızasında daha çok taze olan darbe ve vesayet imalarında bulunmaktan başka bir şey değildir.



VESAYETÇİLER KAYBETTİ MİLLET KAZANDI

Biz bunu asla masum göremeyiz ve görmüyoruz. Milletimiz de buna çok açık ve net bir şekilde tepki gösterdi. Biz de bu nedenle derhal açıklama yaptık. Milli iradeyi savunma demokrasimizi müdafaa etme vazifemizi yerine getirdik. Biz ülkece vesayetten çok çektik. Milletimiz darbecilerle ve vesayetçilerle çok mücadele etti. Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana verdiği demokratikleşme mücadelesinde milli irade namına çok ciddi bir mesafe kat ettik. Vesayetçiler kaybetti millet kazandı.