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    • 04.04.2021 17:28
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    'de teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

    Son dakika haberi... kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Teröristlerin mağarasına baskın!

    'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor.



    , ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyonda ilçesi kırsalında yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.

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    Haberler Güncel Tunceli'de teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi