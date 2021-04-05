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    • 05.04.2021 18:29
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    kimdir? Bildiriye imza atan 104 emekli amiral kimlerdir?

    kimdir? Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin ardından 104 emekli amiralin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 104 emekli amiral tarafından imzalanan skandal darbe çağrışımlı bildiri büyük tepkiye neden olmuştu. Peki, ? 104 emekli amiral kimdir? Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin ardından 104 emekli amiralin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 104 emekli amiral tarafından imzalanan skandal darbe çağrışımlı bildiri büyük tepkiye neden olmuştu. Peki, 104 emekli amiral kimdir?

    takvim.com.tr
    104 emekli amiral kimdir? Bildiriye imza atan 104 emekli amiral kimlerdir?

    104 emekli amiral kimdir? Skandal bildiriye imza atan 104 emekli amiralin kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bildirinin altında imzası olan amirallerin kim olduğuna dair arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, 104 emekli amiral kimdir?

    104 EMEKLİ AMİRAL KİMDİR?

    İşte skandal bildiriye imza atan 104 emekli amiralin isimleri:

    1. E. Amiral Ergun MENGİ
    2. E. Amiral Alaettin SEVİM
    3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
    4. E. Amiral Işık BİREN
    5. E. Amiral Ahmet ŞENOL


    6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
    7. E. Amiral Vedat ERSİN
    8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
    9. E. Amiral Atilla KEZEK
    10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

    11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
    12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
    13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
    14.E.Amiral Engin BAYKAL
    15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
    16.E.Amiral Atilla KIYAT
    17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
    18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
    19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
    20.E.Amiral Serdar DÜLGER


    21.E.Amiral Abdullah METE
    22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
    23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
    24.E.Amiral Ersin GÜLER
    25.E.Amiral Nadir KINAY
    26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
    27.E Amiral İlker GÜVEN
    28.E.Amiral Baha EREN
    29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
    30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU

        31.E.Amiral Hakan ERCAN
        32.E.Amiral Mesut ÖZEL
        33.E.Amiral Taner EZGÜ
        34.E.Amiral İbrahim AKIN
        35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
        36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
        37.E.Amiral Taner BALKIŞ
        38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
        39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
        40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
        41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR


        42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
        43.E.Amiral Türker ERTÜRK
        44.E.Amiral Aydın CANEL
        45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
        46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
        47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
        48.E.Amiral Ahmet AKSOY
        49.E.Amiral Can ERENOĞLU
        50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU

        51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
        52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
        53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
        53.E.Amiral İlker GÜVEN
        54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
        55.E.Amiral Caner BENER
        56.E.Amiral Nejat BERKSUN
        57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
        58.E.Amiral Tayfun TANSAN
        59.E.Amiral İskender YILDIRIM
        60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
        61.E.Amiral Uğur YİĞİT
        62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
        63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
        64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
        65.E.Amiral Murat BİLGEL
        66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
        67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
        68.E.Amiral Tufan MİMİR
        69.E.Amiral Turgut TUFAN
        70.E.Amiral Turhan ÖZER


        71.E.Amiral Alper TEZEREN
        72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
        73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
        74.E.Amiral Cemal ÜREN
        75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
        76.E.Amiral Deniz CORA
        77.E.Amiral Gürkan İNAN
        78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
        79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
        80.E.Amiral Erol YÜKSEL
        81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
        82.E.Amiral Bülent OLCAY
        83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
        84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
        85.E.Amiral İsmail TAYLAN
        86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
        87.E.Amiral Raif NALDEMİR
        88.E.Amiral Numan ALANSAL
        89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
        90.E.Amiral Erol ADAYENER

        91.E.Amiral Haluk Sayın
        92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
        93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
        94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL


        95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
        96.E.Amiral Taner AKKAYA
        97.E.Amiral Necati KURT
        98.E.Amiral Tayfun URAZ
        99.E.Amiral Engin HEPER
        100.E. Amiral Hayati Bilgiç
        101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
        102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
        103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
        104. E.Amiral İlker GÜVEN
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        Haberler Güncel 104 emekli amiral kimdir? Bildiriye imza atan 104 emekli amiral kimlerdir?