Emekli amiral maaşı ne kadar? Emekli amirallerin hakları nelerdir?

Emekli amiral maaşı ne kadar? Emekli amiral maaşları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. 104 emekli amiral yayınladığı bildiriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Merak edilen konuların başında ise emekli amiral maaşları gelmeye başladı. Peki, emekli amiral maaşı ne kadar?
EMEKLİ AMİRAL MAAŞI NE KADAR?
Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor. 15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan TSK personeli maaşları.
GENERAL VE EMEKLİ AMİRAL MAAŞI
1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı 2020'de 9.000 TL, 2021'de 10.000 TL, 2022'de 11.000 TL civarındadır.
1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı 2020'de 9.500 TL, 2021'de 11000 TL, 2022'de 12.500 TL civarındadır.
1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı 2020'de 10.000 TL, 2021'de 11500 TL, 2022'de 13.000 TL civarındadır.
1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı da 2020'de 13.000 TL, 2021'de 15.000 TL, 2022'de 16.000 TL civarında emekli maaşı almaktadır.