Emekli amiral maaşı ne kadar? Emekli amirallerin hakları nelerdir?

EMEKLİ AMİRAL MAAŞI NE KADAR?

Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor. 15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan TSK personeli maaşları.