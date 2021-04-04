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    • 04.04.2021 20:02
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    'dan mesajı: ve mesafeden daha fazla korur

    Twitter hesabından yaptığı paylm ile aşının önemini vurguladı. Koca, "Aşı, ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" dedi.

    Bakan Koca'dan aşı mesajı: Maske ve...

    Dünya'da etkisini sürdüren koronavirüs salgını ülkemizde de son günlerde ciddi bir artış yaşadı. Günlük vaka sayıları 45 bine yaklaşırken, salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları geri getirildi.

    KISITLAMALAR GERİ GELDİ

    Bu kapsamda kırmızı (Çok yüksek riskli) kategorili birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının önemini vurgulayan bir mesaj yayınladı.

    "MASKE VE MESAFEDEN DAHA FAZLA KORUR"

    Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı mesajı: Maske ve mesafeden daha fazla korur