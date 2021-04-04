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Eğer ki bir millet, kendi donanmasını kendi eliyle batırıyorsa, Can Erenoğlu, Mehmet Otuzbiroğlu, Feyyaz Öğütçü, Kadir Sağdıç, Deniz Cora, Semih Çetin, Ali Deniz Kutluk gibi saygın ve yetkin amirallerimizin hapse atılmasına itiraz etmiyorsa, Kardak'a bayrağımızı diken Ali Türkşen'in tutuklanmasını armut gibi seyrediyorsa, deniz kuvvetleri komutanı olmak yerine, makamından vazgeçerek, pırıl pırıl kariyerini yakarak, hapse tıkılan arkadaşlarının yanında durmayı tercih eden günümüzün Çaka Bey'i Atilla Kezek'e kulak vermiyorsa, deniz harp okulu komutanı Türker Ertürk'ün "cemaatçi imamlar donanmayı kemiriyor" diye haykırarak istifa etmesini umursamıyorsa, layığını bulmuştur diye düşünüyorum.

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Eğer ki bir millet, normalde bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini oluşturması gereken, birinci sıradan general-amiral olmalarına kesin gözüyle bakılan, kuvvet komutanı adayları arasında sayılan, Mustafa Kemal'in askerleri, kardeşim İsmet Çınkı, Ender Kahya, Yavuz Uras, Yasin Türker, Berker Emre Tok, Derya Günergin ve bazıları hâlâ görevde olduğu için isimlerini yazmak istemediğim, benim kahraman arkadaşlarım Maltepe'de kan kusarken, Silivri, Hasdal, Hadımköy, Mamak, Sincan, Şirinyer, sadece kendileri değil, aileleriyle birlikte kahırdan kanser olurken, üstün cesaret madalyalı bordo bere efsaneleri Engin Alan, Levent Göktaş, Hulusi Gülbahar imha edilirken, Kaşif Kozinoğlu, Murat Özenalp demir parmaklıklar ardında şehit olurken, onuruna yediremeyen Tarık Akça, Berk Erden, Ali Tatar kafasına sıkarken, oğullarıyla damatlarıyla bir ömür boyu övünen anneler babalar iftiralara dayanamayıp üzüntüden ölürken, "sessiz çığlık"lar atılırken… Utanmadan alkışlayanlar, zaten seçimini çoktan yapmış, akılı bilimi, liyakatı, donanımı, erdemi, katıksız vatan sevgisini, Kuvayı Milliye ruhunu, 19 Mayıs karakterini değil, cehaleti, biat kültürünü, ortaçağ karanlığını tercih etmiş demektir.