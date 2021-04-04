Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 1 Nisan 2021 tarihli "İrtica" başlıklı köşe yazısında, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelik değişikliği üzerinden hükümeti hedef aldı ve "Kimse kusura bakmasın, bu millet, takkeli Amerikan casuslarının, kravatlı talibanların kumpaslarıyla, mermi bile sıkmadan, kendi ordusunun kendi vatanında esir alınmasına gözyumdu. E, Türk silahlı kuvvetlerine bunu reva gören millete, tarikat silahlı kuvvetleri yakışır diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.
6 AMİRAL 3 GÜN SONRA BİLDİRİYE İMZA ATTI
Yılmaz Özdil'in köşe yazısında ismi geçen emekli amiraller Can Erenoğlu, Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç, Deniz Cora, Atilla Kezek ve Türker Ertürk'ün 3 gün sonra (4 Nisan) AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve darbe imalı bildiriye imza attığı öğrenildi.
4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ve 104 emekli amiral imzasının bulunduğu bildiride, AK Parti Hükümeti hedef alındı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.
İŞTE O YAZI
Yılmaz Özdil'in 1 Nisan tarihinde Sözcü gazetesinde yayınlanan "İrtica.." başlıklı yazısı şöyle:
"İrtica.."
"İrticaya bulaşmamış olma" şartı kaldırıldı, harp okulları ve astsubay okullarının kapıları tarikatlara açıldı, apoletli tören üniformasının üstüne takke takıp cübbe giyen amiral fotoğrafları filan ortaya çıktı, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruluyor.
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Bence şahane oldu.
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Kimse kusura bakmasın, bu millet, takkeli Amerikan casuslarının, kravatlı talibanların kumpaslarıyla, mermi bile sıkmadan, kendi ordusunun kendi vatanında esir alınmasına gözyumdu.