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    • 04.04.2021 14:23
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    Son dakika: İçişleri, Emniyet ve Jandarma'dan hadsiz 104 amirale sert tepki!

    Son dakika haberleri… Dün gece saatlerinde yayınlanan “103 amiralden Montrö Bildirisi” başlıklı skandal bildiriye İçişleri Bakanı ’dan tepki geldi. Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Biz buradayız” dedi.

    İçişleri, Emniyet ve Jandarma'dan skandala sert tepki!

    , 'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin imzasıyla iktidarı hedef alan bildiri yayınlandı. Emekli amirallerin yayınladığı muhtıra gibi bildiride, " iptal edilsin, tartışmaya açılmasın" gibi dikte edici ifadeler kullanılarak propagandası yapıldı. Gece yarısı yayınlanan, alçak bildiri tüm 'yi ayağa kaldırdı.

    Skandal bildiriye tepki gösteren , Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." dedi.

    JANDARMADAN DA SERT TEPKİ
    Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda 103 emekli amiralin yaptığı açıklamalar "edepsizlik" olarak değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" mesajıyla bir bildiri yayınlandı.

    AYNI PAYLAŞIM EGM'DEN DE GELDİ

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri, Emniyet ve Jandarma'dan hadsiz 104 amirale sert tepki!