Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin imzasıyla iktidarı hedef alan bildiri yayınlandı. Emekli amirallerin yayınladığı muhtıra gibi bildiride, "Kanal İstanbul iptal edilsin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılmasın" gibi dikte edici ifadeler kullanılarak Kemalizm propagandası yapıldı. Gece yarısı yayınlanan, alçak bildiri tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Skandal bildiriye tepki gösteren Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." dedi.

JANDARMADAN DA SERT TEPKİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda 103 emekli amiralin yaptığı açıklamalar "edepsizlik" olarak değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" mesajıyla bir bildiri yayınlandı.

AYNI PAYLAŞIM EGM'DEN DE GELDİ