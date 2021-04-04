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    • 04.04.2021 14:19
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    ! Emekli amirallerin skandal bildirisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

    haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saatlerinde yayınlanan "104 amiralden " başlıklı bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

    Emekli amirallerin skandal bildirisine soruşturma
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    Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık tarafından 104 emekli amiralin imalı bildiriyle ilgili açıklaması geldi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

    04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '104 amiralden ' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Emekli amirallerin skandal bildirisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma