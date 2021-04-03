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    • 04.04.2021 14:22
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    104 hadsiz 'a 103 gün kala ortaya çıktı! İletişim Başkanı 'dan net mesaj: Ayaklarımızın altındadır

    İletişim Başkanı , 104 amiral eskisinin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin çok net bir mesaj daha paylaştı. Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine çok sert tepki gösterdi.

    İletişim Başkanı , 103 amiral eskisinin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin çok net bir mesaj daha paylaştı.

    Altun sosyal medya hesabı üzerinden "'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler." diyerek milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine çok sert tepki gösterdi.

    Fahrettin Altun mesajında ayrıca şu ifadelere de yer verdi.

    "15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz."

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    Haberler Güncel 104 hadsiz 15 Temmuz'a 103 gün kala ortaya çıktı! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan net mesaj: Ayaklarımızın altındadır