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    • 04.04.2021 11:12
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    'da kısıtlamaya rağmen sokakta düğün eğlencesi

    'da koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı. Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da yeniden Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.

    Kısıtlamaya rağmen ise bazı vatandaşlar sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan'da davul zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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    Haberler Güncel İstanbul'da kısıtlamaya rağmen sokakta düğün eğlencesi