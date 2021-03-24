AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.
AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.
GECE BOYU ARALIKLARLA DEVAM ETTİ
Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.
METEOROLOJİ KAR UYARISI YAPMIŞTI
İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı.
SABAH SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.