CHP'lileri "Tüm para Enver Aysever'in cebine girmeyecek" diye olayı savunsa da tepkiler o kadar büyüdü ki CHP'li Tunç Soyer geri adım attı. Tepkilerde, ödenecek meblağın bir kısmı veya tamamının Aysever'in cebine girmesinden ziyade kamunun cebinden bu kadar paranın çıkacak olması vurgulandı. 20 kişilik online etkinliğe 238 bin 500 TL verilmesi CHP'nin muhalefetteyken bile ne kadar hoyrat ve tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Tunç Soyer, Twitter hesabındaki paylaşımında, Aysever'le hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediye tarafından açıklama yapıldığını belirterek, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İhale süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
Enver Aysever'le yapılan "Yaşam Boyu Eğitim" hizmet alımının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: