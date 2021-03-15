İhale süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Enver Aysever'le yapılan "Yaşam Boyu Eğitim" hizmet alımının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: