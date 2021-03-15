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    • 15.03.2021 23:30
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    , yoldaş trol 'e 238 bin 500 lira verecekleri ihaleyi iptal edeceklerini duyurdu

    Başkanı , gazeteci yazar ’le "" başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihalesinin iptal edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. 'nin tepkilere neden olan ihalesinde Aysever, 238 bin 500 lira kazanacaktı. Olay kamuya yansımasa, Aysever 18 gün için günde birkaç saat konuşması karşılığında bu büyük meblağa erişecekti.

    AA
    Tunç Soyer'den, trol Enver Aysever'i üzecek açıklama

    CHP'lileri "Tüm para Enver Aysever'in cebine girmeyecek" diye olayı savunsa da tepkiler o kadar büyüdü ki CHP'li Tunç Soyer geri adım attı. Tepkilerde, ödenecek meblağın bir kısmı veya tamamının Aysever'in cebine girmesinden ziyade kamunun cebinden bu kadar paranın çıkacak olması vurgulandı. 20 kişilik online etkinliğe 238 bin 500 TL verilmesi CHP'nin muhalefetteyken bile ne kadar hoyrat ve tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Tunç Soyer, Twitter hesabındaki paylaşımında, Aysever'le hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediye tarafından açıklama yapıldığını belirterek, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

    İhale süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

    Enver Aysever'le yapılan "Yaşam Boyu Eğitim" hizmet alımının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin liraya indirilmiş olduğudur. Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır."

        Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderlerinin de dahil edildiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

        "Eğitimlerin on-line olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibarıyla pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin on-line yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda bir kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi öngörülmektedir. Üçer aylık periyotlarda toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir.

        Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler, 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin liradır."

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