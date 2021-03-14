İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.
18 GÜNLÜK BEDEL 238 BİN 500 LİRA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlandığı öğrenildi. Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye "okuryazarlık" kursu verdiği ortaya çıkınca sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada Aysever'in kursu için 9 ay içerisindeki 18 günlük eğitim bedelinin 238 bin 500 lira olması şok etkisi yarattı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan belgede, 9 ay içerisinde her ay iki gün verilecek eğitimler için Aysever'in bir öğün öğle yemeği, 2 gün 4 yıldızlı otelde konaklama, şehir içi ve şehirlerarası havayolu ulaşımı gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağı iddia edildi. Pandemiden dolayı kursun çevrimiçi eğitimlere dönebileceği de ileri sürüldü.