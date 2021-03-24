Göreve geldikten kısa bir süre sonra Haliç ve İstanbul Boğazı'nın temizliği ve canlı çeşitliliğini artırma ve korumada hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal eden Ekrem İmamoğlu, yine AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve 25 Ocak 2019'da hizmete giren Haliç'teki Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'ni de kendilerinin yaptığını iddia etmişti..

'TEMEL ATMAMA' ŞOVUYLA TESİSİ İPTAL ETMİŞTİ