İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki İBB yönetimi tarafından inşaatına başlanan ve yüzde 60'ı tamamlanan Güngören Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi projesini de sahiplendi.
Sabah'ın aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, Güngören mezbahasının Güngören Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi'ne dönüştürülmesine ilişkin video paylaştı ve "Eskiden bir mezbahaydı, bakın şimdi ne oldu" iddiasında bulundu.
"HARİKA PROJEMİZİ GEÇ DE OLSA BİTİRME AŞAMASINA GETİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Güngören Belediye Başkanı Bünyamir Demir de, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "Göreve gelişinizden önce yüzde 60'ı bitmiş olan bu harika projemizi geç de olsa bitirme aşamasına getirdiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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