Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil."

81 İLE ÖZEL SELAM

Adana'yı selamlarken bu şehirle özdeşleşen "Hem adına kurbanım senin, hem Allah'ına" ifadesini kullanan Erdoğan, Adıyaman'ı ise "Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez." diyerek selamladı.

Afyonkarahisar'ı "Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun.", Ağrı'yı "Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce" sözleriyle selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın Aksaray, hoş geldin. Kızılelmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya, hoş geldin. Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbi'mizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim Ankara, hoş geldin. Ruha şifadır denizin, güneşin, tabiatın Antalya, hoş geldin. Nağme olsam tellerine, kurban olam yollarına Ardahan, hoş geldin. Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı Artvin, hoş geldin."