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    • 24.03.2021 11:57
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    Son dakika: AK Parti'nin Olağan Büyük Kongresine MHP geniş heyetle katıldı

    Son dakika haberine göre MHP, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne geniş bir heyetle katıldı. Kongreye, Cumhur İttifakı’ndan ’ni temsilen TBMM Başkanvekili , Genel Başkan Yardımcıları , , ve MYK Üyesi katıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.

    AK Parti Kongresine MHP geniş heyetle katıldı

    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunacağı kongreye, Cumhur İttifakı'ndan 'ni temsilen TBMM Başkanvekili , Genel Başkan Yardımcıları , , ve MYK Üyesi katıldı.



    Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı , Gençlik ve Spor Bakanı , İçişleri Bakanı , Tarım ve Orman Bakanı , Ticaret Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da kongrede yer aldı.



    Öte yandan kongrede, 'e ait "İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır" şarkıları çalınırken, kongreyi izlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

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