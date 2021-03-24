SON DAKİKA: AK Parti AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

AK Parti kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar Türk siyasi arenasında atmış olduğu etkili adımlarla hem milletinin gönlünde değişmez bir taht kurdu hem de ülkenin kalkınması açısından unutulmaz işlere imza attı. AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bugün açıklayacağı "Türkiye'nin 2023 hedefleri" tarihi anlara sahne olacak. 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla bugün gerçekleşecekç AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosu da ilan edilecek. İşte AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nden coşku dolu kareler