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    • 24.03.2021 12:48
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    İşte 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınan o şarkılar! Dikkat çeken beraberlik vurgusu

    Başkan , eşi ile 'na geldi. Başkan Erdoğan, konuşmasının başında illerin adlarını tek tek söyleyerek partilileri selamladı. Öte yandan 'nin kongrede çalınan şarkıları da dikkat çekti. İşte o özel bestelerin söz ve müzikleri ile kongre notları...

    AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Erdoğan salonun önündekilere otobüsün üzerinden seslendi. Kongrede çalınacak şarkılar da belli oldu.

    İşte kongre için özel hazırlanan o şarkıların sözleri:

    İstikamet İstikbal

    Dünya yoruldu nefretten
    Başka çare yok sevmekten
    Şeytan kovuldu kibirden
    Müjde ver yarab zaferden

    Zalimler gelse Nafile
    Yanyanayız biz kalp kalbe
    Gönül gönüle her zaman her yerde
    Bu büyük millet el ele
    Şanlı Türkiye el ele

    Millette Güven
    Devlette Güven
    Türkiye için

    Sevgiye olan inancımız tam
    Aşığız biz bu memlekete
    Hayaller bir gönüller bir
    Gidiyoruz biz aynı gemide

    Sen Ben yok Hep birlikte

    Türkiyem Türkiyem
    Tek kalp olacağız biz
    Milletçe
    Sevgimiz ile saygımız ile
    El ele olacağız biz
    Sözümüz söz

    Umutla dolu yarınlarımız
    Bir bir açılsın yollarımız
    Hayaller bir gönüller bir
    Gidiyoruz biz aynı gemide

    Söz-Müzik : Ceyhun Çelikten

    İman Varsa İmkan Var

    Unutma sevdan her bir zorluğa anahtardır
    Unutma her bir gece gündüze hayrandır
    Bu yol kardeşlik
    Bu yol civanmertlik
    Millet için dertlendik, sevdik sevdik...

    Kalpten kalbe yol vardır
    Zahmet yok gayret vardır
    Aşk ile çalışanlar başarır
    İman varsa imkan vardır

        KONGRE SALONUNDAN NOTLAR
        Ankara'da yoğun kar yağışı devam ederken bir yandan da AK Parti'nin 7.Olağan Kongresinin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda büyük heyecan var.

        Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongrede görev yapıyor.

        *Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        *Kongreye katılanlar için güvenlik noktaları kuruldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

        *Salona giremeyen partililer için dışarıya dev ekranlar kuruldu.

        *Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

        İŞTE KONGRE PROGRAMI

        *Birazdan başlaması beklenen kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

        *Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

        *Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

        *Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

        *Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

        DİVAN BAŞKANLIĞI BELLİ OLDU
        AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

        AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

        Teklifin kabul edilmesinin ardından, Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

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