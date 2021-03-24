AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Erdoğan salonun önündekilere otobüsün üzerinden seslendi. Kongrede çalınacak şarkılar da belli oldu.

Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz. #TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/3oQKl0dqfa — AK Parti (@Akparti) March 24, 2021

İşte kongre için özel hazırlanan o şarkıların sözleri:

İstikamet İstikbal

Dünya yoruldu nefretten

Başka çare yok sevmekten

Şeytan kovuldu kibirden

Müjde ver yarab zaferden

Zalimler gelse Nafile

Yanyanayız biz kalp kalbe

Gönül gönüle her zaman her yerde

Bu büyük millet el ele

Şanlı Türkiye el ele

Millette Güven

Devlette Güven

Türkiye için



Sevgiye olan inancımız tam

Aşığız biz bu memlekete

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide