AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Erdoğan salonun önündekilere otobüsün üzerinden seslendi. Kongrede çalınacak şarkılar da belli oldu.
Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz. #TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/3oQKl0dqfa— AK Parti (@Akparti) March 24, 2021
İşte kongre için özel hazırlanan o şarkıların sözleri:
İstikamet İstikbal
Dünya yoruldu nefretten
Başka çare yok sevmekten
Şeytan kovuldu kibirden
Müjde ver yarab zaferden
Zalimler gelse Nafile
Yanyanayız biz kalp kalbe
Gönül gönüle her zaman her yerde
Bu büyük millet el ele
Şanlı Türkiye el ele
Millette Güven
Devlette Güven
Türkiye için
Sevgiye olan inancımız tam
Aşığız biz bu memlekete
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide
Sen Ben yok Hep birlikte
Türkiyem Türkiyem
Tek kalp olacağız biz
Milletçe
Sevgimiz ile saygımız ile
El ele olacağız biz
Sözümüz söz
Umutla dolu yarınlarımız
Bir bir açılsın yollarımız
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide
Söz-Müzik : Ceyhun Çelikten
İman Varsa İmkan Var
Unutma sevdan her bir zorluğa anahtardır
Unutma her bir gece gündüze hayrandır
Bu yol kardeşlik
Bu yol civanmertlik
Millet için dertlendik, sevdik sevdik...
Kalpten kalbe yol vardır
Zahmet yok gayret vardır
Aşk ile çalışanlar başarır
İman varsa imkan vardır