23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 2021 resmi tatil günleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanırken bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşecek. Resmi tatilleri yakından takip edenler ve buna göre yıllık izinlerini birleştirip plan yapmak isteyenler araştırmalara başladı. İşte detaylar…
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. 2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.
Yılbaşı
1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı
2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.