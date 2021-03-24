AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Büyük değişimin yaşandığı ve yeni isimlerin girdiği listede Binali Yıldırım da yer aldı. Tüzük değişikliği sonrası ikiye çıkan genel başkanvekili olacak isimler de belli oldu. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un getirileceği konuşuluyor.



AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu. Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık

AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin

Avukat Mücahid Birinci

AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi

Avukat Türkislam Karakoç

AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş

AK Parti Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz



İŞTE O LİSTE

AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

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Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

Yedek üyeler

Tamer Akkal

Mücahit Yanılmaz

Azmi Ekinci

Hikmet Ayar

Korkmaz Karaca

Ahmet Bilal Kıymaz

Vildan Polat

Halise Çiftçi

Arzu Silin Günaydın

Davut Coşkun Şiviloğlu

Işıl Kurnaz Baltacı

Emre Çalışkan

Melek Şimşek

Murat Çiçek

Emre Cemil Ayvalı

Sümeyye Bozkurt

Eyüp Gökhan Özekin

Fatih Çiftçi

Ali Arif Özzeybek

M. Belma Erdoğan

Nazan Aytop

Neslihan Cenk

Nesrin Ulema

Serpil Yılmaz

Sevde Sena Dağlı

Tuba Köksal

Aişe Nur Nacar

Mehmet Karabay

Harun Armağan

Kurtcan Çelebi

Ayşe Güliz Yılman

Mehmet Umur

Şevki Şar

M. Fatih Gök

Ahmet Fethan Baykoç