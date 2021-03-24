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    • 24.03.2021 14:45
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    'nin yeni "A Takımı" belli oldu! İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi | ve 'a büyük görev

    haberine göre yeni MKYK listesi belli oldu. Büyük değişimin yaşandığı ve yeni isimlerin girdiği listede da yer aldı. Tüzük değişikliği sonrası ikiye çıkan genel başkanvekili olacak isimler de belli oldu. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ve 'un getirileceği konuşuluyor.

    AK Parti'nin yeni A Takımı belli oldu

    yeni MKYK listesi belli oldu. Büyük değişimin yaşandığı ve yeni isimlerin girdiği listede da yer aldı. Tüzük değişikliği sonrası ikiye çıkan genel başkanvekili olacak isimler de belli oldu. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ve 'un getirileceği konuşuluyor.

    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu. Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:
    AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak
    AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal
    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık
    AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit
    AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
    TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert
    Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin
    Avukat Mücahid Birinci
    AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi
    Avukat Türkislam Karakoç
    AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş
    AK Parti Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz


    İŞTE O LİSTE

    AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER
    Abdurrahim Fırat
    Abdurrahman Kurt
    Ahmet Büyükgümüş
    Ahmet Gündoğdu
    Ahmet Sami Ceylan
    Alaattin Parlak
    Ali İhsan Yavuz
    Ayhan Salman
    Ayşe Böhürler
    Bayram Şenocak
    Behiye Eker
    Bekir Bozdağ
    Belgin Uygur
    Binali Yıldırım
    Burhan Kayatürk
    Burhan Sakallı
    Bülent Tüfenkçi
    Büşra Paker
    Cem Şahin
    Cüneyt Yüksel
    Çiğdem Karaaslan
    Derya Yanık
    Efkan Ala
    Emine Zeybek
    Emre Ete
    Erkan Kandemir
    Fatih Şahin
    Fatma Aksal
    Fatma Betül Sayan Kaya
    Fatma Güldemet Sarı

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    Hacı Bayram Türkoğlu
    Haluk İpek
    Hamza Dağ
    Hasan Sert
    Hayati Yazıcı
    İbrahim Halil Yıldız
    İsa Sinan Göktaş
    İsmail Cenk Dilberoğlu
    Jülide Sarıeroğlu
    Leyla Şahin Usta
    Lütfiye Selva Çam
    Mehmet Ali Zengin
    Mehmet Kasım Gülpınar
    Mehmet Nil Hıdır
    Mehmet Özhaseki
    Menderes Türel
    Metin Bulut
    Metin Külünk
    Metin Tarhan
    Murat Baybatur
    Mustafa Köse
    Mustafa Şen
    Mustafa Yel
    Mücahit Birinci
    Numan Kurtulmuş
    Nurcan Dalbudak
    Nurettin Canikli
    Orhan Miroğlu
    Ömer Çelik
    Ömer İleri
    Özlem Zengin
    Öznur Çalık
    Resul Kurt
    Seda Sarıbaş
    Sevan Sıvacıoğlu
    Sevgi Yiğit
    Sumru Altuğ
    Sunay Karamık
    Şamil Tayyar
    Şaziye Gündüz
    Şebnem Koçakelçi
    Tahir Akyürek
    Tuba Vural Çokal
    Türk İslam Karakoç
    Vedat Demiröz

    Yedek üyeler
    Tamer Akkal
    Mücahit Yanılmaz
    Azmi Ekinci
    Hikmet Ayar
    Korkmaz Karaca
    Ahmet Bilal Kıymaz
    Vildan Polat
    Halise Çiftçi
    Arzu Silin Günaydın
    Davut Coşkun Şiviloğlu
    Işıl Kurnaz Baltacı
    Emre Çalışkan
    Melek Şimşek
    Murat Çiçek
    Emre Cemil Ayvalı
    Sümeyye Bozkurt
    Eyüp Gökhan Özekin
    Fatih Çiftçi
    Ali Arif Özzeybek
    M. Belma Erdoğan
    Nazan Aytop
    Neslihan Cenk
    Nesrin Ulema
    Serpil Yılmaz
    Sevde Sena Dağlı
    Tuba Köksal
    Aişe Nur Nacar
    Mehmet Karabay
    Harun Armağan
    Kurtcan Çelebi
    Ayşe Güliz Yılman
    Mehmet Umur
    Şevki Şar
    M. Fatih Gök
    Ahmet Fethan Baykoç

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    Haberler Güncel AK Parti'nin yeni "A Takımı" belli oldu! İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi | Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a büyük görev