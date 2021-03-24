O İLLERE TEK TEK SESLENDİ

Malatya, kayısılar ne alemde? İyi mi? Maşallah. Adıyaman, ne alemdeyiz? Dik duruyor muyuz? Afyonkarahisar ne alemdeyiz? Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun. Sizleri de inşallah bu güzel havada selamlıyorum. Samsun'u, Gaziantep'i, Van, sizleri selamlıyorum. Tokat, aynı şekilde sizleri de selamlıyorum.



Geldim dadaşlara, Erzurum ne alemdeyiz? İyi miyiz? Balıkesir sizleri de selamlıyorum. Tekirdağ, Diyarbakırımızı, Karsımızı selamlıyorum. Hepinizi çok farklı şekilde selamladığımı duyacaksınız. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyorum, müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim. Bir an önce kongremizi başlatarak sizleri buradan illerimize uğurlayalım. Allah yar yardımcımız olsun.