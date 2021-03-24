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    • 24.03.2021 15:48
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    kimdir? MKYK’da yer alan Özlem Zengin , ?

    MKYK Üyesi kimdir? Sorusu araştırılan isimler arasında yer aldı. AK Parti 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Özlem Zengin, ihtisasını Hukuk alanında tamamladı. Medya alanında da çalışmalar ve televizyon programları yaptı. Peki, , , ? İşte, AK Parti MKYK Üyesi Özlem Zengin hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    MKYK’da yer alan Özlem Zengin kimdir?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve liste yayınlanınca heyecan daha da arttı. İşte Özlem Zengin ile ilgili detaylar…

    ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

    Özlem Zengin 1969 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

    Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

        İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

        AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

        Abdurrahim Fırat
        Abdurrahman Kurt
        Ahmet Büyükgümüş
        Ahmet Gündoğdu
        Ahmet Sami Ceylan
        Alaattin Parlak
        Ali İhsan Yavuz
        Ayhan Salman
        Ayşe Böhürler
        Bayram Şenocak
        Behiye Eker
        Bekir Bozdağ
        Belgin Uygur
        Binali Yıldırım
        Burhan Kayatürk
        Burhan Sakallı
        Bülent Tüfenkçi
        Büşra Paker
        Cem Şahin
        Cüneyt Yüksel
        Çiğdem Karaaslan

        Derya YanıkEfkan Ala
        Emine Zeybek
        Emre Ete
        Erkan Kandemir
        Fatih Şahin
        Fatma Aksal
        Fatma Betül Sayan Kaya
        Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil HıdırMehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak

        Nurettin Canikli
        Orhan Miroğlu
        Ömer Çelik
        Ömer İleri
        Özlem Zengin
        Öznur Çalık
        Resul Kurt
        Seda Sarıbaş
        Sevan Sıvacıoğlu
        Sevgi Yiğit
        Sumru Altuğ
        Sunay Karamık
        Şamil Tayyar
        Şaziye Gündüz
        Şebnem Koçakelçi
        Tahir Akyürek
        Tuba Vural Çokal
        Türk İslam Karakoç
        Vedat Demiröz
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        Haberler Güncel Özlem Zengin kimdir? MKYK’da yer alan Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?