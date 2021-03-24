Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve liste yayınlanınca heyecan daha da arttı. İşte Özlem Zengin ile ilgili detaylar…