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    • 24.03.2021 14:09
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? ?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. AK Parti'de düzenlenen kongrenin ardından yeni MKYK'ya girecek isimler belli oldu. Bu isimler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türk İslam Karakoç kimdir?

    takvim.com.tr
    Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç kimdir?

    Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. AK Parti'de 2023 seçim döneminde yer alacak MKYK üyeleri belli oldu. Üyelerden birisi olan Türk İslam Karakoç kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.

    TÜRK İSLAM KARAKOÇ KİMDİR?

    1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan İlçesine bağlı, Eski adı Cela olan Ekinözü Kasabasında doğdu.

    İlk ve ortaokulu Cela Kasabasında tamamladı. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğludur.

    Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde başladı. Ankara Sincan Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.

    1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

    İş Hukuku alanında master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.

    Sosyal alanda bir çok sivil toplum örgütünde görevler aldı ve halen bazı görevleri devam etmektedir.

        Sivil toplum kurumları olarak Hukuk-Demokrasi Derneği kurucusu, Türk Hukuk enstitüsü Yön.kur üyeliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kurucu/Yöneticiliği, Sosyal Politikalar Vakfı, Avrasya Demokrasi Derneği kurucusu, Tekdav Vakfı, Eko Avrasya Derneği Yon Kur, sayabilir. Ayrıca bir dönem Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yapmıştır.

        Siyasi Olarak BBP Ankara İl başkan Yardımcılı Görevinde bulunmuştur.

        Evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca, az seviyede Rusça lisanlarını bilmektedir.
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        Haberler Güncel Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç kimdir?