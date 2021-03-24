Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç kimdir?

1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

İş Hukuku alanında master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.

Sosyal alanda bir çok sivil toplum örgütünde görevler aldı ve halen bazı görevleri devam etmektedir.