Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. AK Parti'de 2023 seçim döneminde yer alacak MKYK üyeleri belli oldu. Üyelerden birisi olan Türk İslam Karakoç kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.
TÜRK İSLAM KARAKOÇ KİMDİR?
1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan İlçesine bağlı, Eski adı Cela olan Ekinözü Kasabasında doğdu.
İlk ve ortaokulu Cela Kasabasında tamamladı. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğludur.
Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde başladı. Ankara Sincan Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.
1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
İş Hukuku alanında master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.
Sosyal alanda bir çok sivil toplum örgütünde görevler aldı ve halen bazı görevleri devam etmektedir.