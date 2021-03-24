Gençlik ve Kadın çalışmalarına büyük önem veren ve gençliğin milli ve manevi yönlerinin artırılmasına yönelik çeşitli projelere öncülük etti.

Kültür Bakanlığı destekli çeşitli kazılarda çalıştı. Kendisine ait firmada yöneticilik yapmaktadır.

Siyasi ve Güncel konularla ilgili çeşitli gazete ve haber sitelerinde makaleleri yayınlandı.

AK Parti Diyarbakır Demokrasi Kurulu Üyeliği, AK Parti Kongre Üyeliği, 30 Mart 2014 yılında Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı, 25. ve 26. Dönemlerde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı, AK Parti MKYK Y. Üyeliği ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü görevlerinde bulundu.

Evli 2 Çocuk Babasıdır.