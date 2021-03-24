Alaattin Parlak kimdir? MKYK'da yer alan Alaattin Parlak kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve liste yayınlanınca heyecan daha da arttı. İşte Alaattin Parlak ile ilgili detaylar…
ALATTİN PARLAK KİMDİR?
1974 yılı Genç doğumlu Alaattin Parlak, ilk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 2001 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.
Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1997-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Diyarbakır şube başkanlığı yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı İstişare Heyeti üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.
Gençlik ve Kadın çalışmalarına büyük önem veren ve gençliğin milli ve manevi yönlerinin artırılmasına yönelik çeşitli projelere öncülük etti.
Kültür Bakanlığı destekli çeşitli kazılarda çalıştı. Kendisine ait firmada yöneticilik yapmaktadır.
Siyasi ve Güncel konularla ilgili çeşitli gazete ve haber sitelerinde makaleleri yayınlandı.
AK Parti Diyarbakır Demokrasi Kurulu Üyeliği, AK Parti Kongre Üyeliği, 30 Mart 2014 yılında Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı, 25. ve 26. Dönemlerde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı, AK Parti MKYK Y. Üyeliği ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü görevlerinde bulundu.
Evli 2 Çocuk Babasıdır.