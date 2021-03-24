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    • 24.03.2021 13:55
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    ? MKYK’da yer alan kaç yaşında, nereli?

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Büyük değişimin yaşandığı, yeni isimlerin girdiği liste AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu ve listedeki isimlerin hayatları da merak edildi. Peki MKYK’da yer alan kaç yaşında, nereli? İşte Alaattin Parlak’ın hayatına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Alaattin Parlak kimdir?

    Alaattin Parlak kimdir? MKYK'da yer alan Alaattin Parlak kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve liste yayınlanınca heyecan daha da arttı. İşte Alaattin Parlak ile ilgili detaylar…

    ALATTİN PARLAK KİMDİR?

    1974 yılı Genç doğumlu Alaattin Parlak, ilk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 2001 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.

    Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1997-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Diyarbakır şube başkanlığı yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı İstişare Heyeti üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

    Gençlik ve Kadın çalışmalarına büyük önem veren ve gençliğin milli ve manevi yönlerinin artırılmasına yönelik çeşitli projelere öncülük etti.

    Kültür Bakanlığı destekli çeşitli kazılarda çalıştı. Kendisine ait firmada yöneticilik yapmaktadır.

    Siyasi ve Güncel konularla ilgili çeşitli gazete ve haber sitelerinde makaleleri yayınlandı.

    AK Parti Diyarbakır Demokrasi Kurulu Üyeliği, AK Parti Kongre Üyeliği, 30 Mart 2014 yılında Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı, 25. ve 26. Dönemlerde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı, AK Parti MKYK Y. Üyeliği ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü görevlerinde bulundu.

    Evli 2 Çocuk Babasıdır.

        AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

        Abdurrahim Fırat
        Abdurrahman Kurt
        Ahmet Büyükgümüş
        Ahmet Gündoğdu
        Ahmet Sami Ceylan
        Alaattin Parlak
        Ali İhsan Yavuz
        Ayhan Salman
        Ayşe Böhürler
        Bayram Şenocak
        Behiye Eker
        Bekir Bozdağ
        Belgin Uygur
        Binali Yıldırım
        Burhan Kayatürk
        Burhan Sakallı
        Bülent Tüfenkçi
        Büşra Paker
        Cem Şahin
        Cüneyt Yüksel
        Çiğdem Karaaslan

        Derya YanıkEfkan Ala
        Emine Zeybek
        Emre Ete
        Erkan Kandemir
        Fatih Şahin
        Fatma Aksal
        Fatma Betül Sayan Kaya
        Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil HıdırMehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak

            Nurettin CanikliOrhan Miroğlu
            Ömer Çelik
            Ömer İleri
            Özlem Zengin
            Öznur Çalık
            Resul Kurt
            Seda Sarıbaş
            Sevan Sıvacıoğlu
            Sevgi Yiğit
            Sumru Altuğ
            Sunay Karamık
            Şamil Tayyar
            Şaziye Gündüz
            Şebnem Koçakelçi
            Tahir Akyürek
            Tuba Vural Çokal
            Türk İslam Karakoç
            Vedat Demiröz
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            Haberler Güncel Alaattin Parlak kimdir? MKYK’da yer alan Alaattin Parlak kaç yaşında, nereli?