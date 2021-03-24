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    • 24.03.2021 16:29
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    7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'dan teşekkür konuşması

    Başkan , 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Başkan Erdoğan, daha sonra teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır." ifadelerini kullandı. Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    Erdoğan yeniden Genel Başkan

    Son dakika haberine göre 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.

    Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

    Partimizin 7. Olağan Büyük Kongresi'ni başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MKYK ve Merkez disiplin kuruluna, demokrasi hakem kuruluna, asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

    "CUMHUR İTTİFAKI BİR MASA BAŞI İTTİFAK DEĞİL GÖNÜL MUTABAKATIDIR"

    AK Parti olarak yeni bir heyecanla daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şunu unutmayın 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur.

    "HİZMET YOLCULUĞUMUZU BUNDAN SONRA DAHA KARARLI BİR ŞEKİLDE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"
    19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız. Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şaha kaldırdık.

    Meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaadlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. En büyük güven kaynağımız desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile tamamlamak istiyorum.

    BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    OYLAMA SÜRECİ
    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.

        Başkan Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı.



        AK PARTİ MKYK ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU
        AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu aday listeleri belli oldu.

        AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu aday listeleri belli oldu.



        Buna göre MKYK asil üye aday listesinde; Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiyet Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç ve Vedat Demiröz yer alırken, yedek üye aday listesinde ise, Tamer Akkal, Mücahit Yanılmaz, Azmi Ekinci, Hikmet Ayar, Korkmaz Karaca, Ahmet Bilal Kıymaz, Vildan Polat, Halise Çiftçi, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Işıl Kurnaz Baltacı, Emre Çalışkan, Melek Şimşek, Murat Çiçek, Emre Cemil Ayvalı, Sümeyye Bozkurt, Eyüp Gökhan Özekin, Fatih Çiftçi, Ali Arif Özzeybek, Belma Erdoğan, Nazan Aytop, Neslihan Cenk, Nesrin Ulema, Serpil Yılmaz, Sevde Sena Dağlı, Tuba Köksal, Aişe Nur Nacar, Mehmet Karabay, Harun Armağan, Kurtcan Çelebi, Ayşe Güliz Yılman, Mehmet Umur, Şevki Şar, Fatih Gök ve Ahmet Fethan Baykoç yer aldı.
        Öte yandan kongrede, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu listeleri de belli oldu.
        Bu kapsamda, Merkez Disiplin Kurulu asil üye adayları listesinde; Ahmet Aydın, Abdulkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alparslan, Zahir Soğanda yer alırken, yedek üye aday listesinde Abdulmecit Tarhan, Abbas Aydın, Fatih Uyar, Serhat Karademir ve Vahit Atalan yer aldı.



            Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listesinde; Yalçın Akdoğan, Zeyid Aslan, Yaşar Bahçeci yer alırken, yedek üye aday listesinde, Alim Tunç ve Necip Filiz yer aldı.



            Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üye aday listesinde; Kemalettin Aydın, Şükrü Ayalan, Hüseyin Özbakır, Cengiz Aydoğdu ve Serap Yahşi Yaşar yer alırken, Fevzi Sevgili ve Zülfiye Füsun Kümet yedek üye aday listesinde yer aldı.

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