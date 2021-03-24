Resul Kurt kimdir? MKYK'da yer alan Resul Kurt kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından çok fazla sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve hemen bu listede yer alan isimler ve hayatları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Resul Kurt ile ilgili bilgiler…
RESUL KURT KİMDİR?
Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi'nde tamamladı.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı.
Resul Kurt, 06.03.1995 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etti. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı.
1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, "Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması" konulu master teziyle tamamlayarak Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.
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Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
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Bekir Bozdağ
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