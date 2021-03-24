Resul Kurt kimdir? MKYK'da yer alan Resul Kurt kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından çok fazla sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve hemen bu listede yer alan isimler ve hayatları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Resul Kurt ile ilgili bilgiler…