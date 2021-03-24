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    • 24.03.2021 14:05
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    ? ’da yer alan kaç yaşında, ?

    Gündemde ? Sorusunun cevabı sıklıkla araştırılır oldu. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıldı ve AKP’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu () kadrosu belirlendi. Listenin duyurulmasının ardından vatandaşlar heyecanla listedeki isimlerden biri olan ’un hayatını araştırmaya başladı. Peki MKYK’da yer alan , ?

    takvim.com.tr
    Resul Kurt kimdir?

    Resul Kurt kimdir? MKYK'da yer alan Resul Kurt kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından çok fazla sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu duyurdu ve hemen bu listede yer alan isimler ve hayatları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Resul Kurt ile ilgili bilgiler…

    RESUL KURT KİMDİR?

    Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi'nde tamamladı.

    1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı.

    Resul Kurt, 06.03.1995 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etti. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı.

    1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, "Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması" konulu master teziyle tamamlayarak Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.

    AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

    Abdurrahim Fırat
    Abdurrahman Kurt
    Ahmet Büyükgümüş
    Ahmet Gündoğdu
    Ahmet Sami Ceylan
    Alaattin Parlak
    Ali İhsan Yavuz
    Ayhan Salman
    Ayşe Böhürler
    Bayram Şenocak
    Behiye Eker
    Bekir Bozdağ
    Belgin Uygur
    Binali Yıldırım
    Burhan Kayatürk
    Burhan Sakallı
    Bülent Tüfenkçi
    Büşra Paker
    Cem Şahin
    Cüneyt Yüksel
    Çiğdem Karaaslan

        Derya YanıkEfkan Ala
        Emine Zeybek
        Emre Ete
        Erkan Kandemir
        Fatih Şahin
        Fatma Aksal
        Fatma Betül Sayan Kaya
        Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil HıdırMehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak

        Nurettin CanikliOrhan Miroğlu
        Ömer Çelik
        Ömer İleri
        Özlem Zengin
        Öznur Çalık
        Resul Kurt
        Seda Sarıbaş
        Sevan Sıvacıoğlu
        Sevgi Yiğit
        Sumru Altuğ
        Sunay Karamık
        Şamil Tayyar
        Şaziye Gündüz
        Şebnem Koçakelçi
        Tahir Akyürek
        Tuba Vural Çokal
        Türk İslam Karakoç
        Vedat Demiröz
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        Haberler Güncel Resul Kurt kimdir? MKYK’da yer alan Resul Kurt kaç yaşında, nereli?