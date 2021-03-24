Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı liderliğinde gerçekleşen MKYK toplantısında önemli açıklamalar yapıldı. AK Parti MKYK'da olmayan isimler kimler? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 2021 AK Parti MKYK'nın 75 kişilik listesinde yer almayan isimler merak edilmeye başlandı. 50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan Merkez Karar Yürütme Kurulu listesinde yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isim bulunuyor.
AK PARTİ MKYK LİSTESİNDE YER ALMAYAN İSİMLER
Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)
Ahmet Sorgun (Konya Milletvekili)
Ahmet Tan (Kütahya Milletvekili)
Cevdet Yılmaz (Bingöl Milletvekili)
Erol Kaya (İstanbul Milletvekili)
Eyüp Özsoy (İstanbul Milletvekili)
Gökçen Özdoğan Enç (Antalya eski milletvekili)
Harun Karacan (Eskişehir Milletvekili)
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat (İstanbul Milletvekili)
Lütfi Elvan (Hazine ve Maliye Bakanı)
Mahir Ünal (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Mehmet Akif Kalaycı (AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı)
Metin Yavuz (Aydın Milletvekili)
Mustafa Ataş (İstanbul Milletvekili)
Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)
Osman Nuri Gülaçar (Van Milletvekili)
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı (Balıkesir Milletvekili)
Zehra Taşkesenlioğlu Ban (Erzurum Milletvekili)