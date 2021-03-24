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    • 24.03.2021 15:59
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    ? Araştırması sıklıkla yapılıyor. Bugünün gündeminde AK Parti 7. Olağan Kongresi ve açıklanan güncel MKYK listesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaparak halka seslendi. Merkez Karar Yürütme Kurulu listesini de açıkladı. Değişimlerin yaşandığı listede yeni isimler yer alırken, bazı isimlerin ise listeden çıkarıldığı görülüyor. Peki bu kişiler kimler? haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AK Parti MKYK’da olmayan isimler kimler?

    Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı liderliğinde gerçekleşen MKYK toplantısında önemli açıklamalar yapıldı. AK Parti MKYK'da olmayan isimler kimler? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 2021 AK Parti MKYK'nın 75 kişilik listesinde yer almayan isimler merak edilmeye başlandı. 50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan Merkez Karar Yürütme Kurulu listesinde yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isim bulunuyor.

    AK PARTİ MKYK LİSTESİNDE YER ALMAYAN İSİMLER

    Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)
    Ahmet Sorgun (Konya Milletvekili)
    Ahmet Tan (Kütahya Milletvekili)
    Cevdet Yılmaz (Bingöl Milletvekili)
    Erol Kaya (İstanbul Milletvekili)
    Eyüp Özsoy (İstanbul Milletvekili)
    Gökçen Özdoğan Enç (Antalya eski milletvekili)
    Harun Karacan (Eskişehir Milletvekili)
    Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

    Hatice Merve Tatar İffet Polat (İstanbul Milletvekili)
    Lütfi Elvan (Hazine ve Maliye Bakanı)
    Mahir Ünal (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
    Mehmet Akif Kalaycı (AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı)
    Metin Yavuz (Aydın Milletvekili)
    Mustafa Ataş (İstanbul Milletvekili)
    Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)
    Osman Nuri Gülaçar (Van Milletvekili)
    Tuğba Işık Ercan
    Yavuz Subaşı (Balıkesir Milletvekili)
    Zehra Taşkesenlioğlu Ban (Erzurum Milletvekili)

        BAŞKAN ERDOĞAN, AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ'NDE 81 İLİ TEK TEK SELAMLADI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı.

        Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başladı.

        Adana'yı selamlarken bu şehirle özdeşleşen "Hem adına kurbanım senin, hem Allah'ına" ifadesini kullanan Erdoğan, Adıyaman'ı ise "Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez." diyerek selamladı.

        Afyonkarahisar'ı "Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun.", Ağrı'yı "Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce" sözleriyle selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın Aksaray, hoş geldin. Kızılelmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya, hoş geldin. Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbi'mizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim Ankara, hoş geldin. Ruha şifadır denizin, güneşin, tabiatın Antalya, hoş geldin. Nağme olsam tellerine, kurban olam yollarına Ardahan, hoş geldin. Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı Artvin, hoş geldin."

        AYDIN'DA EFELER, BİLECİK'TE OSMANLI, BURSA'DA ULUDAĞ

        Erdoğan, Aydın'ı "Efelerin töresi, ecdadımın mirası" diye anarken, Bartın'a "Coğrafyamın kalbinde zümrütten bir nakışsın", Batman'a "Türkünü Dicle söyler, akar gönülce söyler." diyerek selam gönderdi.

        "Dedem Korkut soy soylar, yurdu sen olana" sözleriyle Bayburt'tan gelen, "Yedi asırlık devlet çıkar rüyandan" sözleriyle Bilecik'ten gelen partililere "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "Oğul balım, dağ çiçeğim, bin gönüllüm." diyerek Bingöl'ü, "Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz." diyerek Bitlis'i, "Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim." diyerek Bolu'yu selamladı.

        Erdoğan, selamlamasına şöyle devam etti:

        "Teke yöresinde yörük töresi geçer Burdur, hoş geldin. Uludağ'ın gözlerini kamaştıran güneşim Bursa, hoş geldin. Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan Çanakkale, hoş geldin. Maşallah der görenler, çok yaşasın yarenler Çankırı, hoş geldin. Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin Çorum, hoş geldin. Kaç yıl oldu biz bu sevdaya düşeli efeler Denizli, hoş geldin. Sen ki medeniyetimin yarisin, diyarısın, vazgeçilmezisin Diyarbakır, hoş geldin. Mertçe durur sözünde, Konur Alp'in izinde Düzce, hoş geldin. Fatihler senden çıkar, fetihler senden başlar Edirne, hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel Gakkoş söyler Elazığ, hoş geldin."

        Erzincan'ı selamlarken "Bir güzel yurda vardım, ne güzel bağlar" türküsünün sözlerini söyleyen Erdoğan, Erzurum'u "Dadaşım, ak alnına Palandöken imrenir." diyerek andı.
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        Haberler Güncel AK Parti MKYK’da olmayan isimler kimler? 2021 AK Parti MKYK’nın 75 kişilik listesinde yer almayan isimler!