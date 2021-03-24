Ayhan Salman kimdir? MKYK'da yer alan Ayhan Salman kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu müjdeledi. Asil üyelerden olan Ayhan Salman'ın hayatı hakkındaki bilgiler de merak edildi. İşte ayrıntılar…
AYHAN SALMAN KİMDİR?
1969 Bursa-İnegöl doğmuştur.1988 Yılında boya ticareti alanında faaliyet gösteren aile işletmesini devralarak ticaret hayatına başlamıştır.1995 yılında Hadim Şirketler Gurubunun ilk şirketi olan Hadim Boya A.Ş'yi kurarak ticaret hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında kurulan Hadim Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş ile başarılı iş hayatı sürdüren Salman, Hadim Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babası Salman İnegöl'de ikamet ediyor.
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan