Ayhan Salman kimdir? MKYK'da yer alan Ayhan Salman kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu müjdeledi. Asil üyelerden olan Ayhan Salman'ın hayatı hakkındaki bilgiler de merak edildi. İşte ayrıntılar…