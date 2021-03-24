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    • 24.03.2021 13:47
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli olup listenin yayınlanmasının ardından heyecan arttı. Büyük değişimlerin yaşandığı MKYK üye listesinde ismi geçen ’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Ayhan Salman kimdir?

    Ayhan Salman kimdir? MKYK'da yer alan Ayhan Salman kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu müjdeledi. Asil üyelerden olan Ayhan Salman'ın hayatı hakkındaki bilgiler de merak edildi. İşte ayrıntılar…

    AYHAN SALMAN KİMDİR?

    1969 Bursa-İnegöl doğmuştur.1988 Yılında boya ticareti alanında faaliyet gösteren aile işletmesini devralarak ticaret hayatına başlamıştır.1995 yılında Hadim Şirketler Gurubunun ilk şirketi olan Hadim Boya A.Ş'yi kurarak ticaret hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında kurulan Hadim Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş ile başarılı iş hayatı sürdüren Salman, Hadim Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babası Salman İnegöl'de ikamet ediyor.

    AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

    Abdurrahim Fırat
    Abdurrahman Kurt
    Ahmet Büyükgümüş
    Ahmet Gündoğdu
    Ahmet Sami Ceylan
    Alaattin Parlak
    Ali İhsan Yavuz
    Ayhan Salman
    Ayşe Böhürler
    Bayram Şenocak
    Behiye Eker
    Bekir Bozdağ
    Belgin Uygur
    Binali Yıldırım
    Burhan Kayatürk
    Burhan Sakallı
    Bülent Tüfenkçi
    Büşra Paker
    Cem Şahin
    Cüneyt Yüksel
    Çiğdem Karaaslan

        Derya YanıkEfkan Ala
        Emine Zeybek
        Emre Ete
        Erkan Kandemir
        Fatih Şahin
        Fatma Aksal
        Fatma Betül Sayan Kaya
        Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil HıdırMehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak

        Nurettin Canikli
        Orhan Miroğlu
        Ömer Çelik
        Ömer İleri
        Özlem Zengin
        Öznur Çalık
        Resul Kurt
        Seda Sarıbaş
        Sevan Sıvacıoğlu
        Sevgi Yiğit
        Sumru Altuğ
        Sunay Karamık
        Şamil Tayyar
        Şaziye Gündüz
        Şebnem Koçakelçi
        Tahir Akyürek
        Tuba Vural Çokal
        Türk İslam Karakoç
        Vedat Demiröz
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        Haberler Güncel Ayhan Salman kimdir? MKYK’da yer alan Ayhan Salman kaç yaşında, nereli?