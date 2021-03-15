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    • 16.03.2021 06:36
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    Son dakika: Yeni bir istifa mı geliyor? 'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile görüştü

    Son dakika haberleri... Koronavirüs tedavisini tamamladıktan sonra yönetimine zehir zemberek sözlerle seslenen CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı , yalnız bırakılması nedeniyle bağlarını koparmaya hazırlanıyor. CHP’ye sitem eden ve partisiyle gönül bağı kopan Böcek’in uzun süredir ’yle görüştüğü ve ’ne geçeceği kulislerin en çok konuştuğu konular arasında.

    CHP'de Muharrem İnce'nin kuracağı parti için istifalar devam ederken, İnce ve ekibi de istişarelerini sürdürüyor. İnce için istifa gelmesi beklenen illerden biri de Antalya. Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya il örgütü Genel Merkez'de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü. Antalya il örgütü ile istişareler devam ederken, İnce'nin de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştüğü öğrenildi.

    CHP'YE SİTEM ETMİŞTİ
    Geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanan Böcek taburcu olduktan sonra 3,5 ay hastalıkla savaşırken partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu belirterek, "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" demişti.

    Kulislerde, Böcek'in CHP Genel Merkezi ve Antalya il yönetimi ile arasının açıldığı ve gönül bağının koptuğu konuşuluyor. İnce ve ekibi ile görüşen Böcek'in İnce'nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Böcek ile beraber birçok meclis üyesinin de İnce'nin partisine geçmesi bekleniyor. Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin safında yer alacağını açıklamıştı.

        CHP'DE İSTİFALAR HIZLANDI
        CHP'de Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kopuşlar hız kazandı.

        SAKARYA'DA 120 İSTİFA
        İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının arından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.

        İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAKLAR
        Yaşanan krizde parti genel başkanları ve belediye başkanlarının devreye girmesi yetmezken, partiden ayrılanların Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları bekleniyor.

        YALOVA'DA 350 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
        Yalova'da CHP üyesi 350 kişi, partinin il başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.

        Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi atkılarıyla gelip dilekçelerini teslim eden grup adına il başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişiyle geldiklerini belirten Cavit Kamil Ozman, 3 milletvekili ve bir belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini hatırlattı.

            Ozman, şunları söyledi:

            "Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Tüm bu sebeplerden ötürü Sayın Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi'ne inanan seçmenler olarak, Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifa etmeye başladığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kartopu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz."

            SULTANBEYLİ'DE YÖNETİM DÜŞTÜ
            CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'de istifalar peş peşe geldi. CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti. İstifalar sonrası Başkan Hayati Bozkaya ve yönetim tüzük gereği düştü.
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