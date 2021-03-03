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    • 03.03.2021 12:13
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    Son dakika: 'de krizi büyüyor! 'da 250 kişi daha istifa edip 'nin partisine katılacağını duyurdu!

    ’de krizi giderek büyüyor. Özellikle ’nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından daha da hızlanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce 120 kişinin istifa ettiği ’da 250’yi aşkın kişinin istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.

    Son dakika haberi: CHP'de Bolu ve İzmir'den sonra Sakarya'da da istifalar yaşanıyor. 250'yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ne katılmaları bekleniyor.

    Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.

    DAHA ÖNCE DE 120 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
    Sakarya'dan da istifa haberi daha önce de gelmişti. 120 CHP'li, partiden istifa etmişti. İstifa eden isimlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilmişti.

        CHP'DE İNCE KOPUŞLAR
        Muharrem İnce'nin ve 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar devam ediyor. Bolu, İzmir ve Sakarya'dan sonra şimdi de Sivas'taki ilçe örgütünde başkan ve 52 üye istifa etti.

        700'E YAKIN KİŞİ İSTİFA ETTİ
        Daha önce de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen istifa haberleri medyaya yansımıştı. CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, İzmir'in Tire ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrıldı.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'de istifa krizi büyüyor! Sakarya'da 250 kişi daha istifa edip Muharrem İnce'nin partisine katılacağını duyurdu!