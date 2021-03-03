Son dakika haberi: CHP'de Bolu ve İzmir'den sonra Sakarya'da da istifalar yaşanıyor. 250'yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ne katılmaları bekleniyor.
Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE 120 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
Sakarya'dan da istifa haberi daha önce de gelmişti. 120 CHP'li, partiden istifa etmişti. İstifa eden isimlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilmişti.