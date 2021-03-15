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    • 16.03.2021 06:05
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    Aydın'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Kazada motosiklete çarpan otomobilin kazadan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

    Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

    Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, 09 L 3193 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Mahir K.,'ye iddiaya göre beyaz renkli bir Mercedes marka otomobil üst geçit ayrımında çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yolcusu İrem K. metrelerce sürüklendi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralıların hayati, tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklete çarpıp kaçtığı iddia edilen beyaz renkli Mercedes her yerde aranıyor.

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    Haberler Güncel Aydın'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı