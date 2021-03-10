Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak, herkesin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınadıklarını, bu çirkinliği mahkum ettiklerini belirtti.
AKŞENER'İN KONUŞMASI SON DERECE ÇİRKİN
Çelik, "Akşener'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır." değerlendirmesini yaptı.
EN ÇİRKİN VE HADSİZ TABLO
AK Parti'nin, hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi vereceğini bildiren Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir. Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir. Bu hadsiz ve çirkin saldırılarla hukuk ve siyaset zemininde en güçlü şekilde mücadele etmeye kararlılığımız tamdır. Böylesi bir çirkinliğe ve hadsizliğe AK Parti tüm gücüyle karşı çıkacaktır."