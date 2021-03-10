İHRAÇ EDİLEN CHP'LİLERDEN CİHANGİR İSLAM TEPKİSİ

Cihangir İslam'ın partiye katılmasından partiden ihraç edilen CHP'liler de rahatsız oldu.

CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" diyerek dile getirdi.

CHP'nden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de tepkilerini gizlemedi.

"PARTİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ OMURGA YOK"

Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.