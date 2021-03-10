HDP ile ittifakı artık açık açık yaşayan CHP, partideki Atatürkçüleri bir bir uzaklaştırırken yerlerine de HDP ittifakına sıcak bakacak isimleri transfer ediyor.
CİHANGİR İSLAM'A CHP ROZETİ TAKTILAR
CHP son olarak 5 Mart 2020'de Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ı partiye aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cihangir İslam'a CHP rozeti taktı.
"BENDEN BU KADAR"
Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmelettin, Bugünkü dostlarımız Abdullah Gül, Babacan, şimdi de Cihangir İslam. Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. Benden bu kadar" sözleriyle CHP'den istifasını açıkladı.