İYİ Parti'in Twitter'daki resmi hesabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Parafraks (Freud Sürçmesi): "Davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi." Lügatınıza yeni bir sözcük katmak istedik... @iletisim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin resmi hesabını yöneten trollerin hazırladığı videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü"nden demek isterken, "25 Kasım Kadına Karşı Mücadele Günü" dediği anların görüntülerini paylaşarak dalga geçmek istedi.

ONLAR BİR TUZAK KURDULAR...

İYİ Parti'nin asıl amacıysa topluma yanlış bilgi veren Avrupa ve ABD tarafından fonlanan terör ve muhalefet medyasının yalanlarıyla mücadele etmek için kurulacak olan "Doğru Mu" platformuydu.

Sosyal medyada kurulan tuzak, İYİ Partililerin ellerine böyle bulaştı....

FAHRETTİN ALTUN TOPU DOKSANA TAKTI