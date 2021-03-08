İYİ Parti, özellikle gençlerin akıllarını bulandırmak için sosyal medya üzerinden yaptığı manipülatif paylaşımı Meral Akşener'in başını yaktı.
İYİ PARTİ "DOĞRU MU" PLATFORMUNU İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz ay resmi Twitter hesabından, "İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak." ifadeleriyle Doğru Mu platformunun açıklama linkini ekleyerek tanıtımını yapmıştı.
"HAKİKAT MÜCADELEMİZİN GÜÇLÜ AYGITLARINDAN BİRİ OLACAK"