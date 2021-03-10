Daha önce FETÖ ve HDP'ye övgüler içeren mesajları ortaya çıkan Bahadır Erdem'in karanlık yüzü ifşa olmaya devam ediyor. Meral Akşener'in Genel Başkan Yardımcısı Erdem, ABD'de destek vermek için katıldığı sapkın LGBT'lilerin yürüyüşüne ait video görüntüleriyle tekrar kamuoyunu sarstı.
SAPKINLARA DESTEK
Bahadır Erdem'in sapkın Luti olarak adlandırılan LGBT'lilerin yürüyüşüne katıldığı görüntüler, sosyal medyaya düştü.
"DAHA DURUN HİÇBİR ŞEY BAŞLAMADI, KİLİSE BÜTÜN RAHİPLERİYLE BİRLİKTE PRİDE KUTLUYOR"
Erdem videoda, "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bügünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar." sözlerini sarf ediyor.
ERDEM, SAPKIN LUTİLERE (LGBT) DESTEK VEREN KIZLARIYLA GURUR DUYUYOR