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    • 10.03.2021 19:47
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    Genel Başkan Yardımcısı 'in, sapkın Lutilerin 'deki destek yürüyüşüne katıldığı belirlendi

    Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti GİK Üyesi , 'ta LGBT'li sapkınların sözde "Onur Yürüyüşü"ne katıldığı ortaya çıktı. gecesi ve öncesinde FETÖ'ye destek veren Erdem'in teröristbaşı ullah Öcalan, ı faili ve 'ya destek mesajları da tekrar gündeme geldi. İşte karanlık bir figür olan Erdem'in kirli söylemleri...

    takvim.com.tr
    ABD'de sapkın LGBT'lilerin yürüyüşüne katılmış

    Daha önce FETÖ ve HDP'ye övgüler içeren mesajları ortaya çıkan Bahadır Erdem'in karanlık yüzü ifşa olmaya devam ediyor. Meral Akşener'in Genel Başkan Yardımcısı Erdem, ABD'de destek vermek için katıldığı sapkın LGBT'lilerin yürüyüşüne ait video görüntüleriyle tekrar kamuoyunu sarstı.

    SAPKINLARA DESTEK

    Bahadır Erdem'in sapkın Luti olarak adlandırılan LGBT'lilerin yürüyüşüne katıldığı görüntüler, sosyal medyaya düştü.

    "DAHA DURUN HİÇBİR ŞEY BAŞLAMADI, KİLİSE BÜTÜN RAHİPLERİYLE BİRLİKTE PRİDE KUTLUYOR"

    Erdem videoda, "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bügünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar." sözlerini sarf ediyor.

    ERDEM, SAPKIN LUTİLERE (LGBT) DESTEK VEREN KIZLARIYLA GURUR DUYUYOR

        İYİ Partili Erdem'in sapkınlara olan desteği ilk değil. Geçtiğimiz ay sosyal medyadan kızlarının fotoğraflarını paylaşarak "Bu kızlar sizin mi, LGBT ne demektir" diyen kullanıcıya cevap vermişti.

        Erdem'in sosyal medya hesabından LGBT'li ahlaksızlara destek veren skandal sözleri;

        "Evet bu üç muhteşem kız benim evladım. Allah'ın bana nimetleri üç pırıl pırıl, gözümün nuru Kolej mezunu ikişer dil bilen, Galatasaray Hukuk, Koç Hukuk bitirmiş avukatlar. BM'de çalışan HRW'da çalışan büyük kızım üç ay Lübnan'daki mülteci kamplarında tecavüz edilen erkekleri araştıran kızım.

        Evet ben bu muhteşem kızların babasıyım. Her gün Allaha böyle insan akıllı cesur aktivist akıllı kızları nasip ettiği için şükrediyorum. Kızımın Suriye savaşında tecavüze uğrayan erkek çocuklar, erişkinler ve LGBTİ'ler için yazdığı rapor bütün dünyada, BM'de saygıyla takip izleniyor.

        LGBT hakları insan haklarıdır. İnsan hakları savunucuları, hukukçular senin haklarını savunduğu kadar onların da haklarını savunur. İnsan olarak sen hangi haklara sahipsen onlar da aynı haklara sahiptir. Yiyorsa sen de git de Lübnan'da üç ay mülteci kamplarında çalış benim kızım gibi."

        İYİ PARTİ PRENSİNİN FETÖ DARBESİNE DESTEĞİ

        Akşener'in en yakın isimlerden olan Erdem, 15 Temmuz Fetullahçı Darbe Girişimi gecesi de FETÖ'cülere destek çağrısı yapmıştı.

        İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e methiyeler düzdüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara yaptığı skandal çağrı yapmıştı.

        15 TEMMUZ GECESİ: OLAY ÇOK ÇOK CİDDİ, EVLERİNİZE DÖNÜN

            Erdem, hain darbe girişimi gecesi "Gençler ben CNN'den şu anda ayrıldım. Olay çok çok ciddi, evlerinize dönün. Lütfen evdeyseniz de çıkmayın. Yorum yapan tweetler falan atmayın" paylaşımı yapmıştı.

            SENE 2012: "FETULLAH HOCA DÖNDÜĞÜNDE HUMEYNİ'Nİ İRAN'A DÖNÜŞÜ HİÇ KALIR"

            FETÖ'yle ilgili desteği ilk değil. Erdem'in 2012 senesinde, "Fetullah Hoca döndüğünde Havaalanına karşılamaya gidenlerin araba kuyrukları, İzmit'ten Edirne'den başlar. Humeyni'ni İran'a dönüşü hiç kalır" diye bir tweeti bulunuyor.

            KATİL DEMİRTAŞ'A DESTEK: SERBEST BIRAKILMASI LAZIM

            2 önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Erdem, Türkiye'de toplumsal isyan çağrısıyla 40'tan fazla vatandaşın ölümüne, 800'e yakın vatandaşın da yaralanmasına neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istemişti.

            İşte o ihanet dolu sözler;

            "Selahatttin Demirtaş'ın Selahatttin Demirtaş olması beni hiç ilgilendiriyor. İsterse HDP'nin eski bilmem nesi olsun. İster o olsun. İster bu olsun. Ben hukukçu olarak diyorum ki, AHİM bir karar verdiyse sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Serbest bırakılması lazım. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."

            ZANA'YA VE TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜ! | "APO'YU EV HAPSİNE YOLLAYACAĞIZ"

            FETÖ ve HDP'ye destekleri bunlarla sınırlı değil. 2012 yılında "Leyla Zana işareti verir demedim mi ellerimizi taşın altına koyarak Apo'yu ev hapsine yollayacağız" tweetini paylaşmış Kasım 2015 seçimlerinden sonra da, "Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz" paylaşımında bulunmuştu.

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            Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, sapkın Lutilerin ABD'deki destek yürüyüşüne katıldığı belirlendi