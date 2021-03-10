LGBT hakları insan haklarıdır. İnsan hakları savunucuları, hukukçular senin haklarını savunduğu kadar onların da haklarını savunur. İnsan olarak sen hangi haklara sahipsen onlar da aynı haklara sahiptir. Yiyorsa sen de git de Lübnan'da üç ay mülteci kamplarında çalış benim kızım gibi."

İYİ PARTİ PRENSİNİN FETÖ DARBESİNE DESTEĞİ

Akşener'in en yakın isimlerden olan Erdem, 15 Temmuz Fetullahçı Darbe Girişimi gecesi de FETÖ'cülere destek çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e methiyeler düzdüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara yaptığı skandal çağrı yapmıştı.

15 TEMMUZ GECESİ: OLAY ÇOK ÇOK CİDDİ, EVLERİNİZE DÖNÜN