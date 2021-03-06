Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın geçtiğimiz Ocak ayında "İyi Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir" sözleri tartışmalara neden olmuştu. Önceki gün partisinden istifa eden İyi Parti Eski Milletvekili Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediyesi'ni isim vererek, "Bu partinin kurulmasında belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar vardır" sözleri büyük yankı uyandırdı.
Sabah'ın haberine göre İyi Parti Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt meclis toplantısında Gökhan'ı hedef alarak, "Ben çanta falan almadım. Başkan birilerine çanta verdi mi bilmiyorum" dedi. Kunt'un bu sözleri mecliste tartışmalara neden oldu.
İyi Parti Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt
MECLİS KARIŞTI
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasından sonra tartışmalara neden olan Özdağ, önceki gün partisinden istifa ederek Genel Başkan Meral Akşener ve Koray Aydın'la ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Özdağ'ın iddiaları üzerine bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Esra Yüksek: "Ümit Özdağ'ın istifa ederken Çanakkale Belediyesi ve Belediye Başkanıyla ilgili bir takım iddiaları var sakın bana dinlemedik demeyin. Belediye'de neler oluyor. Belediyede bir çanta meselesi var. Çanakkale Belediyesi her zaman olduğu gibi yine dramatik bir şekilde itibari zedelenerek gündeme geliyor. Bunları tek tek açıklamanız gerek. İddialar vahim ve çok çirkin" dedi.