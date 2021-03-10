Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı haddini aşan iftiralarına ve hakaretlerine sert tepki gösterdi.
Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle;
"Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.
CHP'NİN KENDİ İÇİNDEKİ TACİZ VE TECAVÜZLERE | PKK'NIN DAĞA KAÇIRDIĞI KIZ ÇOCUKLARINA TECAVÜZLERİNE
Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP'nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP'nin ipini elinde tutan PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir.
"SÖZDE MİLLİYETÇİLERİN HDP İLE KURDUĞU İTTİFAKI KENDİ TABANINA..."
Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir.
CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATMANIN ADI "SİYASET" DEĞİLDİR
Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı "siyaset" değildir.
"SANDIKTA VERECEKSİNİZ"
Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP'yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız.
Aziz milletimiz, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatanımız ve devletimiz için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi görmektedir. Aziz milletimiz aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.
"DİNLEMEKTEN HİCAP DUYDUĞUMUZ AĞIR İFTİRALARA..."