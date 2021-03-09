Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şöyle:
Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin, HDP'yle yaptıkları ilkesiz ittifakın üstünü ne kadar örtmeye çalışsalar da işleri hiç kolay değil.
Çünkü sadece omuzlarında HDP yükü yok, aynı zamanda bir "lidersizlik" yükü var. Bu yüzden de çok sayıda siyasi aktörün aklı o liderlik "makamı"nda... En başta da "o makamın" yeni sahibi olduğu hayalini kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var.
İmamoğlu her fırsatta bu beklentisini dile getirmekten hiç kaçınmıyor. Dün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı şeyi yaptı:
"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
Bu bilinçli bir tercihti. Bunu da "o makam"a hazırlandığını bir kez daha vurgulamak veya hatırlatmak için yaptı. Hem de İYİ Parti'deki "milliyetçiler"den sert eleştirilerin geleceğini bile bile.
Çünkü İmamoğlu şunu iyi biliyor: Ne yaparsa yapsın, Kılıçdaroğlu ve Akşener onu hiç eleştirmiyor. Sanki aralarında özel bir anlaşma var. Böyle olmasa İYİ Parti'den yükselen şu eleştirileri göze alır mıydı?