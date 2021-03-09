



Bu bilinçli bir tercihti. Bunu da "o makam"a hazırlandığını bir kez daha vurgulamak veya hatırlatmak için yaptı. Hem de İYİ Parti'deki "milliyetçiler"den sert eleştirilerin geleceğini bile bile.



Çünkü İmamoğlu şunu iyi biliyor: Ne yaparsa yapsın, Kılıçdaroğlu ve Akşener onu hiç eleştirmiyor. Sanki aralarında özel bir anlaşma var. Böyle olmasa İYİ Parti'den yükselen şu eleştirileri göze alır mıydı?