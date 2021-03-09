FİTRE VE ZEKATLARI DA İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı, geçtiğimiz aylarda da vatandaşlardan bağış dilemişti. Fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunan CHP'li Başkan, 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.



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