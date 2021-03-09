CHP'li İBB yönetimi, Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 5 tır gıda kolisi aldığı ortaya çıktı.
AK Parti döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlar belediyenin öz kaynaklarından karşılanırken CHP yönetiminin Almanya'da yardım dilemesi, 'Belediyeyi bu kadar mı aciz durumu düşürdünüz' şeklinde sert tepki topladı.
YARDIM YURT DIŞINDAN, REKLAM İBB'DEN
İBB'nin, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile birlikte 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, yaklaşık 2 yıldır bu sözünü yerine getirmezken, yurt dışından gönderilen bağışlarla sosyal belediyecilik reklamı yapıyor.