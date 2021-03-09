Son dakika: Ülke genelinde "dinamik denetim"! İşte işlem uygulanan kişi ve iş yeri sayısı

4 bin 423'ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 55 bin 989 personelin katıldığı denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi.

Denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.