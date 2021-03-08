CHP-İYİ Parti ve HDP arasında kurulan Millet İttifakı artık kapılı kapılar ardında değil kamuoyunda yaşanan ve ilan edilen bir birliktelik. CHP, İYİ Parti tabanından HDP ile yapılan ittifaka tepki gelse de parti yöneticileri ittifakın devamı için var gücüyle mücadele ediyor. Tabanın gazını almak için yapılan açıklamalar ise samimiyetten uzak sadece günü kurtarmak adına oluyor. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun dün paylaştığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıyla başlayan tartışma İYİ Partili isimlerin tepkileriyle devam etti. Meral Akşener, konuya pek dahil olmadı. İmamoğlu ise bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la fidan dikerek adeta olaya tüy dikti.
İşte dünden beri Millet İttifakı'nda yaşanan Kadınlar Günü mesajı krizi:
İMAMOĞLU BULDAN VE AKŞENER'İN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan 'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun PKK'nin siyasi kolu HDP'li Buldan ile Akşener'in adını aynı mesajda kullanması İYİ Partililerin tepkisini çekti.
İYİ PARTİLİLERDEN SERT TEPKİLER
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ekrem İmamoğlu'nun mesajına karşılık "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." diyerek tepki gösterdi.
Tepki gösteren bir başka isim İYİ Parti İBB Meclis Üyesi, İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık ise Twitter'daki mesajlarında "Havva anamızdan bugüne dek tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun. Teröristler, terör seviciler, terörist diyemeyenler hariç. Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz." dedi.