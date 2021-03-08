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    • 08.03.2021 14:45
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    SON DAKİKA: 'nun mesajı 'nda kriz çıkardı! İşte tüm yaşananlar

    Son dakika haberi: Belediye Başkanı , 8 Mart Dünya mesajında ittifak ortakları 'nin Eş Geneş Başkanı ile Genel Başkanı 'i de etiketledi. İmamoğlu'nun mesajında Akşener'i etiketlemesi İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili tepki olarak "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı. Meral Akşener ise bu tartışmaya "Saygı duyuyorum." sözleriyle yanıt verdi ve ittifak ortağını kızdırmak istemedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz." paylaşımı yaparken Ekrem İmamoğlu ise bugün Pervin Buldan ve 'yla birlikte fidan dikti. 'da 'nın kaçırdığı evlatları için nöbet tutan anneler nasıl PKK'nın sonunu getirdiyse tesadüf odur ki Kadınlar Günün'nde çıkan bir tartışma da 'nın sonunu getirecek cinten. İşte Kadınlar Günü mesajıyla başlayan ve Millet İttifakı'nda derin izler bırakan tartışmanın tüm detayları....

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı'nda Kadınlar Günü mesajı krizi

    CHP-İYİ Parti ve HDP arasında kurulan Millet İttifakı artık kapılı kapılar ardında değil kamuoyunda yaşanan ve ilan edilen bir birliktelik. CHP, İYİ Parti tabanından HDP ile yapılan ittifaka tepki gelse de parti yöneticileri ittifakın devamı için var gücüyle mücadele ediyor. Tabanın gazını almak için yapılan açıklamalar ise samimiyetten uzak sadece günü kurtarmak adına oluyor. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun dün paylaştığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıyla başlayan tartışma İYİ Partili isimlerin tepkileriyle devam etti. Meral Akşener, konuya pek dahil olmadı. İmamoğlu ise bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la fidan dikerek adeta olaya tüy dikti.

    İşte dünden beri Millet İttifakı'nda yaşanan Kadınlar Günü mesajı krizi:

    İMAMOĞLU BULDAN VE AKŞENER'İN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI
    İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan 'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun PKK'nin siyasi kolu HDP'li Buldan ile Akşener'in adını aynı mesajda kullanması İYİ Partililerin tepkisini çekti.

    İYİ PARTİLİLERDEN SERT TEPKİLER
    İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ekrem İmamoğlu'nun mesajına karşılık "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." diyerek tepki gösterdi.

    Tepki gösteren bir başka isim İYİ Parti İBB Meclis Üyesi, İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık ise Twitter'daki mesajlarında "Havva anamızdan bugüne dek tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun. Teröristler, terör seviciler, terörist diyemeyenler hariç. Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz." dedi.

        AKŞENER'İN GÖZDE İSMİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
        Ekrem İmamoğlu'nun mesajına tepki gösteren ve en dikkat çeken isimlerden biri de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu oldu. Hatırlanacağı üzere Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın açıklamaları karşısında Kavuncu'yu savunmuştu. O Kavuncu attığı twette "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz."

        MERAL AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA: SAYGI DUYUYORUM
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise tüm bu yaşananların kendisine sorulması üzerien ittifak ortağını üzmeyecek açıklamalar yaptı ve "Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum." dedi.

        İMAMOĞLU'NDAN SON HAMLE! PERVİN BULDAN'LA BİRLİKTE FİDAN DİKTİ
        Tüm bu tartışmalar hiç olmamış gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün HDP Eş Genelş Başkanı Pervin Buldan'la birlikte İstanbul Büyükçekmece'de Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikti.

            O anların fotoğrafları HDP'nin Twitter sayfasından

            "Eş Genel Başkanımız Pervin #Buldan, Kadın Meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine #8MartDünyaKadınlarGünü Hatıra Ormanı açılışında fidan dikti.

            8 Mart'ta eşitliğin tohumları yeşersin." mesajıyla paylaşıldı.

                8 MART KADINLAR GÜNÜ İRONİSİ: PKK'NIN TECAVÜZCÜLERİYLE YANA YANA GELEN BULDAN
                8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm bu yaşananların bir başka ironisi de PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket etmesi.

                Buldan, geçtiğimiz yıllarda Kandil'e yaptığı ziyaretlerde Duran Kalkan'la bir araya gelmişti.

                Kalkan ismi PKK'da tecavüzleriyle ön plana çıkan ve itirafçı olan teröristlerin "harem kurdu" diye söylediği PKK'nın ele başlarından biri.

                    PKK'NIN SONUNU GETİREN ANNELER, MİLLET İTTİFAKI'NDA DA DERİN ÇATLAK AÇACAK
                    Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde geçtiğimiz yıl başlayan evlat nöbetiyle acılı anneler HDP'yi köşeye sıkıştırmıştı. PKK'nın pis yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı kararlı eylemler terör örgütü de gençleri kandıramayarak güç kaybetmeye başladı. Bu Kadınlar Günü'nde de Ekrem İmamoğlu şehit annelerinin ve evlatlarını bekleyen annelerin adını hiç geçirmezken PKK'nın siyasi kolu HDP'ye çaktğı selamla bir nevi kendi sonunu getirecek.
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